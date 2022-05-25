"Не карьерист, а служака": Путин представил коллективу нового главу МЧС

Новый министр - Александр Куренков - умеет погружаться в дело и выстраивать отношения в коллективе, отметил президент

В МЧС России новый руководитель. Своим указом на эту должность Владимир Путин назначил Александра Куренкова. Президент лично представил его в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Глава государства отметил большой послужной список и деловые качества нового министра.

"Александр Вячеславович - не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться [в дело], умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе", - отметил глава государства. Он выразил уверенность, что так произойдет и в руководящем звене министерства чрезвычайных ситуаций и в ведомстве в целом.

Путин рассказал, что Куренков начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время работал в Федеральной службе охраны. До нынешнего назначения он занимал должность заместителя директора Росгвардии. "Уровень заместителя министра, теперь он сделает еще один шаг, поднимется на одну еще ступеньку в своей профессиональной карьере", - заметил президент.

Путин выразил надежду, что под руководством Куренкова МЧС выполнит все поставленные перед ведомством задачи, в том числе и в рамках специальной военной операции в Донбассе. Как заметил глава государства, у министерства большой потенциал в сфере разминирования и проведения гуманитарных миссий.

Ранее сегодня Совет Федерации поддержал предложенную президентом кандидатуру. Выступая на заседании, Куренков пообещал, что ведомство под его руководством "будет наращивать работу на Донбассе" и увеличит гуманитарную помощь этому региону.

"Обязательно, потому что все это нарастающая история. Люди в беде, мы будем наращивать работу и группировки министерства и гумпомощи. И всё необходимое людям дадим", - заявил новый министр.

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