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Путин объявил о 10-процентной индексации пенсий и МРОТ

18:18
  • среда
  • 25 мая 2022

Президент назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом

Обеспечить снижение уровня бедности по итогам года – с таким призывом обратился к президиуму Госсовета президент России. Владимир Путин подчеркнул, что ключевой приоритет для власти – благосостояние граждан страны.

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По словам главы государства, эффект от такой политики носит не только социальный характер, но имеет экономическое измерение. В итоге экономика России показывает динамику лучше, чем прогнозировали некоторые эксперты.

"Принимаемые нами решения поддерживают внутренний спрос и, что важно, преимущественно отечественную продукцию. В итоге наша экономика имеет динамику значительно лучше, чем прогнозировалось некоторыми экспертами. А это значит, будут открываться новые производства и рабочие места", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Президент отметил, что рост уровня инфляции замедлился, по итогам года он составит 15%. Путин объявил, что с 1 июня прожиточный минимум вырастет на 10%, на столько же будет проиндексирован МРОТ. А с 1 июля на 10% проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам, передает ТАСС.

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