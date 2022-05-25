Путин призвал вести в России политику опережающего роста зарплат

Президент поручил существенно повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

О том, что у всех бойцов, которые рискуют своей жизнью в ходе спецоперации по защите Донбасса, обязательно будут государственные награды, Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета. Президент отметил, что государство должно быстро и в полном объёме реагировать на нужды военнослужащих. Инфляция в нашей стране замедлилась и по итогам года может не превысить 15%? сообщил глава государства. Снизился до 4% и уровень безработицы. Владимир Путин выступил с рядом инициатив, в частности, о повышении в очередной раз пенсий.

Все военнослужащие, которые рискуют жизнью в ходе спецоперации по защите Донбасса, обязательно получат государственные награды, подчеркивает Владимир Путин. Но относиться к этим людям как к героям нужно уже сейчас. Это касается и медицинской помощи, и социальной поддержки.

"Нужно быстро и в полном объёме решать вопросы социальной поддержки. Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты – их нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно всё это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Это касается всех социальных вопросов, это касается жилья и так далее", - заявил президент Владимир Путин.

Поддерживает Путин и идею губернатора Приморского края о дополнительной, региональной помощи детям военных, которые погибли или были ранены в ходе спецоперации. Однако помогать, продолжает президент, нужно не только военным - всем россиянам. Решено увеличить на 10 процентов размер прожиточного минимума, минимальный размер оплаты труда, а также пенсии.

"Предлагаю на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%, таким образом прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился", - сообщил президент.

По словам главы государства, нынешний год - непростой для российской экономики, однако не все возникшие проблемы связаны со специальной военной операцией на Украине. Этот тренд - общемировой. Инфляция за рубежом сопоставима с нашей. А в некоторых странах даже выше - в разы.

"Для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего не происходит, имея в виду эти условия, в которых мы живем. Я уж не говорю про отдельные виды инфляции, скажем, продовольственную или энергетическую инфляцию. Там вообще все зашкаливает, в худшую по сравнению с нами сторону. Но нужно делать все возможное, чтобы задачи, которые перед нами стоят, и в сегодняшних условиях выполнялись. Принимаемые нами решения поддерживают внутренний спрос, и - что важно - преимущественно отечественной продукции, в итоге у нас динамика экономики значительно лучше, чем прогнозировали некоторые эксперты. А это значит будут открываться новые производства и рабочие места. Уровень безработицы у нас, слава богу, не растет", - рассказал российский лидер.

Говорили на заседании и про систему социального контракта. Благодаря этой мере господдержки обычная российская семья из небольшого города или поселка получила возможность открыть своё дело и обеспечить себе достойный уровень жизни.

"Напомню, что с прошлого года эта система распространена на все регионы страны", - отметил Путин.

"Из числа тех граждан, которые получали меры в рамках соцконтракта, 22,5% получателей от общего числа получателей на сегодняшний день смогли преодолеть порог бедности и сформировать уровень среднедушевого дохода на каждого члена семьи выше, чем один прожиточный минимум", - сказал Антон Котяков, министр труда и соцзащиты.

Еще один важный вопрос - реализация системы долговременного ухода за теми, кто по возрасту или из-за болезни не может обойтись без посторонней помощи. В прошлом году эту соцуслугу получили более 108 тысяч человек, сообщает Путин.

"Отмечу значимые итоги действия этой системы. Так, более 9 тысяч родственников людей, кому требуется уход на дому, вернулись на работу. Существенно сократилось число обращений пожилых граждан в службу скорой медицинской помощи, в сфере долговременного ухода уже создано 4,7 тысячи рабочих мест", - сообщил Путин.

"При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 тысяч новых рабочих мест как отдельной отрасли. И естественно так как это отрасль экономики - это дополнительные налоги", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Особое внимание - поддержке семей с детьми. Выплаты получают, по словам президента, все нуждающиеся. При этом необходимо эту систему постоянно дорабатывать, чтобы она была справедливой.

"Конкретный пример, он касается женщин-военнослужащих. Это совсем не связано с операцией, просто так сложилось – женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная: им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей по уходу за ребенком, размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза до уровня чуть больше 31 тысячи – как раз как для женщин, которые имеют эту страховку. Прошу Правительство реализовать это предложение и держать этот вопрос на особом контроле", - сказал Путин.

На контроле должно быть и обеспечение семей жильем. Принято решение продлить до 2023 года выплаты в размере 450 тысяч рублей - на погашение ипотечного кредита для многодетных семей.

"Семьи, где растут трое, четверо и более детей, уже сами по себе имеют высокий статус, и должны иметь в нашем общественном сознании такой статус. И должны поддерживаться со стороны государства. Это историческая традиция, нужно эту традицию возвращать. Она должна утвердиться как норма. Как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства", - заявил Путин.

В духе традиции - предложение от главы Объединения многодетных семей Москвы.

"Со своей стороны, как многодетная мама, как человек, который представляет многодетное сообщество, хочу обратиться с просьбой проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания "Мать-героиня", сегодня вызовы новые, которые еще раз говорят о том, что нам нужно уйти от концепции, что мама сидит дома. Чтоб наши дети понимали, что наша мама работает и мама – герой", - заявила Наталья Карпович, председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы".

Предложений звучало еще немало - губернаторы говорили о необходимости индексации соцконтрактов, возмещении многодетным семьям оплаты за учебу в средних профессиональных учреждениях.

"Владимир Викторович Солодов, губернатор Камчатского края много говорил об отдыхе детей, о поддержке традиционных ценностей, он занимается этим в практическом плане сам. У него сегодня родилась дочь, мы его сердечно поздравляем. Желаем вам всего самого лучшего!" - сказал Путин.

Владимир Путин подытожил: проект перечня поручений подготовлен. Все инициативы должны быть проработаны и учтены.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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