Форты в Кронштадте откроются после реконструкции в 2026 году

Работы стартуют летом

В Кронштадте стартует реставрация на фортах "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр Первый". В этом году планируется выполнить более половины запланированных работ. Форты, которые имеют статус объектов культурного наследия ЮНЕСКО, будут открыты для туристов уже через четыре года.

Очистить от цемента сотни старинных кирпичей и вернуть их в исторические стены - это лишь малая часть работы по воссозданию уникального фортификационного сооружения, которое ведёт свою историю со дня основания Петербурга. Это форт "Кроншлот", в переводе со шведского - крепость-замок. Основан в 1704 году. Первое в мире военное сооружение на намывном острове, прямо в море. Это была идея Петра I - защитить таким образом морской фарватер, ведущий в Петербург, от неприятельских флотилий с Балтики.

Такие крепости на искусственных островах окружают Кронштадт как ожерелье. Фортов порядка 20. Их возводили в разное время, но по образцу самого первого сооружения. Крепости были настолько хорошо построены, что вражеские флотилии так ни разу в истории не решились атаковать их. А вот от времени защититься не удалось. В советские годы все форты ещё считались военной территорией, а потом вовсе были заброшены.

Уникальные крепости, объекты Всемирного культурного наследия, находились под угрозой полного исчезновения, когда сюда пришли реставраторы. Цель - привести острова в порядок, чтобы сюда можно было возить экскурсии.

Огромные горы мусора – яркое свидетельство того, как и насколько давно был заброшен форт "Кроншлот". Это остатки дикорастущих деревьев, которые за десятилетия успели вырасти на крыше сооружения. Их предстояло вычистить с крыши, чтобы начать работы по ремонту кровли. Теперь весь мусор предстоит вывести на берег.

Масштабный проект под названием "Кронштадт - город фортов" начался три года назад. Первое время шли научно-изыскательские работы. Теперь начинается самое интересное: крепости преображаются на глазах. На форте "Кроншлот" реставрируют маяки и здание Николаевской батареи. Форт "Александр I", сильно обгоревший во время пожара в конце XX века, уже укрыт строительной сеткой. До революции там располагалась лаборатория по созданию противочумной вакцины. Теперь будет Музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями.

"Форт "Александр I" находился в наиболее аварийном и удручающем состоянии, поэтому были произведены особые работы по его просушке. Мы установили временную кровлю. Ушла влага, ресторанчики смогли начать работать внутри", - рассказала соорганизатор проекта Марика Коротаева.

Форт "Пётр I" станет центром изучения военно-морской истории страны. Сохранившиеся небольшие строения бывшей караульной и порохового склада уже реставрируют. А в этом огромном здании с толстыми стенами, где до революции располагался артиллерийский арсенал, будет музей. Настолько огромный, что прямо сюда с Кронштадтского ремонтного завода доставят первую российскую атомную подлодку "Ленинский комсомол" длиной 108 метров.

Кронштадт со дня основания считается городом моряков. Он задумывался Петром Первым для защиты Петербурга. В советские годы город был полностью закрытым - даже для жителей северной столицы. А теперь превращается в огромный туристический кластер для гостей со всей России и мира.

"Было четыре концепции развития Кронштадта. И они все не были реализованы. Наверное, не потому что они были плохие по сути, потому что был упомянут только один источник финансирования. У кого-то это были инвесторы, у кого-то меценаты, у кого-то все 100% должно было взять на себя государство", - заявила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера.

Новую модель привлечения средств в крупный проект организаторы называют смарт-подходом. Потоки финансирования удалось разделить по интересам: бизнес финансирует коммерческие проекты, подземную сетевую инфраструктуру - меценаты, на это уже удалось привлечь 40 миллиардов рублей. Бюджет финансирует программу реставрации фортов и транспортные проекты. Как итог - уже сейчас невозможно приехать в Петербург и не посетить Кронштадт - настолько он стал интересным и современным.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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