Завод АДЛ помог компании "Газпром межрегионгаз" с импортозамещением

Всё, что нужно для газоснабжения потребителей в России, производится в стране

Инновационные решения и новейшие разработки, не имеющие аналогов. Отечественные заводы, производящие оборудование для системы газоснабжения, успешно внедрили импортозамещение. Это не только позволит без перебоев поставлять комплектующие для строительства сетей, но и сократит сроки масштабной программы газификации регионов. Два таких предприятия, расположенных в Подмосковье, посетил корреспондент "ТВ Центра" Иван Колесников.

Под грохот десятков "умных" станков миллиметр за миллиметром металл в этом цехе принимает нужную форму. В соседнем ангаре проверяют качество изделий.

"Тестируем данную деталь на прочность корпуса. Именно сварочных швов", - сказал мастер Александр Журавлев.

Предприятие АДЛ в Коломне почти 30 лет изготавливает и поставляет оборудование для отечественной системы газоснабжения. Основной потребитель продукции – группа "Газпром межрегионгаз", которая реализует масштабную программу развития газоснабжения, газификации и догазификации регионов России. Импортозамещением в компании занимаются десять лет.

"Мы действительно разобрали всю линейку на молекулы. Поняли, где мы имеем узкие места. Мы чувствуем такую, если хотите, газовую независимость, потому что все, что нужно для газоснабжения потребителя в Российской Федерации, производится в стране", - заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Сотрудничать с российским производителем, говорят в компании, эффективнее и выгоднее: удобная логистика, инженерная поддержка, качество не хуже, чем у зарубежных аналогов, а цены ниже.

"Мы решили построить еще один производственный цех. Сдача этого объекта - в сентябре этого года. И тогда в 2023 году мы будем готовы в 2-3 раза увеличить наши мощности", - рассказал Сергей Абашов, директор филиала ООО "Торговый Дом АДЛ".

Внедрение новейших разработок наших заводов значительно сократит сроки газификации регионов России, которая, по поручению президента Владимира Путина, должна быть завершена к 2030 году.

Иван Колесников, Сергей Смирнов, Олег Соколов, "ТВ Центр".

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