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Путин поручил увеличить выплаты военным за границей

18:55
  • среда
  • 25 мая 2022

Их необходимо пересчитать с учетом ситуации на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке требует пересмотра выплат российским военнослужащим, находящимся за границей. Они должны быть увеличены, так как начисляются в зависимости от курса валют, заявил президент России Владимир Путин.

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"Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Глава государства подчеркнул, что это касается всех социальных выплат. По словам Путина, Минобороны этим уже занимается, но правительство должно подставить плечо, передает РИА Новости.

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