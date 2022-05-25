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Журналисты "ТВ Центра" попали под обстрел на Украине

19:03
  • среда
  • 25 мая 2022

Никто не пострадал

Съемочная группа телеканала "ТВ Центр" попала под артиллерийский обстрел в Донецкой народной республике. В результате обстрела никто, в том числе корреспондент Петр Вершинин, не пострадал.

ВСУ атаковали позиции Союзных войск с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ). "ТВ Центр" публикует видео момента обстрела.

Подразделения Народной милиции республик Донбасса при поддержке ВС России продолжают теснить позиции националистов. Подробности смотрите в репортаже ТВЦ:

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Журналист "ТВ Центра" Петр Вершинин
Журналист "ТВ Центра" Петр Вершинин
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