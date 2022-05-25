Вашингтон обвинили в контрабанде нефти и зерна из Сирии

США грабят сирийские природные ресурсы

Соединенные Штаты наращивают контрабанду нефти и зерна из Сирии. Вашингтон откровенно грабит сирийские природные и сельскохозяйственные ресурсы, заявил поспред России при ООН Василий Небензя.

"Оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном. Таков, как мы понимаем, рецепт борьбы с глобальным энергетическим, продовольственным кризисом по-американски", - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред России отметил, что на оккупированных территориях царит разруха и тотальное беззаконие. Там продолжают функционировать лагеря для мирного населения с бесчеловечными условиями проживания, приводит слова Небензи ТАСС.

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