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В регионах запустили программу бесплатных поездок на такси для ветеранов ВОВ

19:21
  • среда
  • 25 мая 2022

Она будет действовать до конца 2022 года

В регионах запустили программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года.

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Воспользоваться услугой можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники.

"Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека", — сообщили в Минцифры.

Обратиться за услугой смогут:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;
  • лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

В министерстве предупредили, что номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран, а сам номер ветерана без раскрытия персональных данных будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа "Ветеран".

Заказать такси сможет сам ветеран, его представитель или родственник, связавшись с работником соцзащиты. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой.

Подробная инструкция опубликована на сайте Минцифры.

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