Голикова заявила о старении населения России

Число пожилых в ближайшие годы увеличится на 7 миллионов

Населении России стареет. Число пожилых россиян в ближайшие годы увеличится на 7 миллионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Происходит старение населения в России. Собственно, не только у нас, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на 7 миллионов человек", - сказала Голикова на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Вице-премьер подчеркнула, что эту часть населения необходимо обеспечить уходом. Голикова напомнила, что в России существует программа долговременного социального ухода, включающая 50 услуг по поддержке здравоохранения, гигиены, мобильности и по поддержке питания. К сожалению, ни один субъект федерации полностью программу не выполняет в силу ограниченности финансовых ресурсов, приводит слова Голиковой ТАСС.

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