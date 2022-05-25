ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подешевели техника и яйца

20:08
  • среда
  • 25 мая 2022

Продукты дешевеют шестую неделю подряд

Техника в российских магазинах за неделю с 14 по 20 мая подешевела. Кроме пылесосов и автомобилей иностранного производства, стоимость которых выросла на 0,5-1,5%.

Росстат озвучил предварительные итоги переписи населения
Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

"Цены на смартфоны снизились на 1,5%, на телевизоры – на 0,9%", - сообщает Росстат. По данным ведомства, цены на бензин и дизельное топливо также снизились - на 0,1%.

Шестую неделю подряд в России дешевеет сахар-песок. С 14 по 20 мая цена на сахар в в среднем снизилась на 0,81%. Стоимость яиц снижается пятую неделю. За отчетный период они подешевели на 3,61%, с начала года по 20 мая цена на яйца упала на 8,99%. А вот подсолнечное масло дорожает почти такими же темпами, как и неделю назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупательница в магазине
Покупательница в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.