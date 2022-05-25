В России подешевели техника и яйца

Продукты дешевеют шестую неделю подряд

Техника в российских магазинах за неделю с 14 по 20 мая подешевела. Кроме пылесосов и автомобилей иностранного производства, стоимость которых выросла на 0,5-1,5%.

"Цены на смартфоны снизились на 1,5%, на телевизоры – на 0,9%", - сообщает Росстат. По данным ведомства, цены на бензин и дизельное топливо также снизились - на 0,1%.

Шестую неделю подряд в России дешевеет сахар-песок. С 14 по 20 мая цена на сахар в в среднем снизилась на 0,81%. Стоимость яиц снижается пятую неделю. За отчетный период они подешевели на 3,61%, с начала года по 20 мая цена на яйца упала на 8,99%. А вот подсолнечное масло дорожает почти такими же темпами, как и неделю назад.

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