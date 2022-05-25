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Белгородский губернатор оценил ущерб от обстрела Журавлевки

20:40
  • среда
  • 25 мая 2022

Один пострадавший госпитализирован

Десять домов повреждены в результате очередного обстрела приграничного села Журавлевка со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадал один человек, мужчина получил глубокое осколочное ранение.

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"Раненый 1993 года рождения находится в больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, всего за время обстрелов Журавлевки и соседней Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы пока не начинались: это небезопасно, так как обстрелы территории продолжаются.

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