Белгородский губернатор оценил ущерб от обстрела Журавлевки

Один пострадавший госпитализирован

Десять домов повреждены в результате очередного обстрела приграничного села Журавлевка со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадал один человек, мужчина получил глубокое осколочное ранение.

"Раненый 1993 года рождения находится в больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, всего за время обстрелов Журавлевки и соседней Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы пока не начинались: это небезопасно, так как обстрелы территории продолжаются.

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