В России запустят электронный документооборот в грузоперевозках

Эта мера позволит отказаться от бумажной волокиты и упростить бизнес-процессы, отметил премьер Михаил Мишустин

Российские предприниматели смогут воспользоваться системой электронных документов в сфере грузоперевозок. Сегодня об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что эта мера позволит отказаться от бумажной волокиты, упростить бизнес-процессы и сократить расходы. В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов.

Дополнительную поддержку получит IT-сектор. Сейчас льготы доступны тем компаниям, 90% доходов которых связаны с использованием и разработкой программного обеспечения. Правительство предложило снизить этот порог до 70%. Также, по поручению президента, дополнительные средства выделят аграрному сектору.

"Сегодня выделим для реализации поставленных задач более 153 миллиардов рублей, что позволит субсидировать ранее привлечённые аграриями займы. Причём ставка остаётся льготной. Эти меры помогут хозяйствам и дальше успешно развиваться. И решать задачи продовольственной безопасности, обеспечивая людей качественными продуктами", - заявил премьер.

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