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Небензя заявил о доказательствах обстрелов мирных граждан военными ВСУ

21:05
  • среда
  • 25 мая 2022

Показания дали украинские пленные

Украинские военные получали приказы стрелять по мирным жителям. Это подтверждается многочисленными показаниями пленных. Также сдавшиеся заявляли, что им приказывали не брать в плен россиян, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред подчеркнул, что для российских вооруженных сил норма - гуманное обращение с военнопленными. По словам дипломата, специальная военная операция России на Украине всецело подчинена высшей цели сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в заложниках киевского режима. Подтверждением служит положение сдавшихся недавно в Мариуполе солдат ВСУ и украинских националистов печально известного полка "Азов" (запрещенного в России), передает РИА Новости.

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