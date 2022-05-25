Небензя заявил о доказательствах обстрелов мирных граждан военными ВСУ

Показания дали украинские пленные

Украинские военные получали приказы стрелять по мирным жителям. Это подтверждается многочисленными показаниями пленных. Также сдавшиеся заявляли, что им приказывали не брать в плен россиян, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред подчеркнул, что для российских вооруженных сил норма - гуманное обращение с военнопленными. По словам дипломата, специальная военная операция России на Украине всецело подчинена высшей цели сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в заложниках киевского режима. Подтверждением служит положение сдавшихся недавно в Мариуполе солдат ВСУ и украинских националистов печально известного полка "Азов" (запрещенного в России), передает РИА Новости.

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