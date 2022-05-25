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Американцам разрешили до 30 сентября платить налоги в России

21:36
  • среда
  • 25 мая 2022

Минфин США обновил генеральную лицензию

Американцы могут до 30 сентября платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Срок действия разрешения продлил Минфин США, отметив это в обновленной генеральной лицензии.

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"Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины… при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации", - сказано в распространенном финансовым ведомством документе.

Предыдущая версия генеральной лицензии была опубликована 2 марта. Она позволяла проводить такого рода сделки до 24 июня, передает ТАСС.

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