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Госпиталь Мандрыка применил новейшие разработки во время лечения военных

21:56
  • среда
  • 25 мая 2022

Об этом начальник медучреждения рассказал Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин в среду навестил российских военных. Они лечатся в московском госпитале Мандрыка. Глава государства пообщался с медицинским персоналом лечебного учреждения, а также с пациентами стационара - военнослужащими.

Путин зашел в палату к майору Сергею и сержанту Дмитрию. Они получили ранения в Донбассе, но сейчас идут на поправку.

После этого начальник госпиталя рассказал президенту о новой технологии лечения, которую используют медики. Благодаря ей раненые восстанавливаются намного быстрее.

"Мы начали применять - если кратко - систему, которая вставляется в рану, создается проточно-промывное дренирование, и рана заживает в два-три раза быстрее, а бывает еще быстрее. Сейчас это на потоке. Мы поняли, что это современное непродолжительное лечение, то есть оно ускоряет сроки выздоровления. С хорошими результатами", - сообщил Путину начальник госпиталя.

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