ВСУ разместили тяжелое вооружение в Одессе и городах Донбасса

Пациентов из медучреждений выгнали

Больницы Краматорска, Лисичанска, Славянска и Одессы превращены в огневые позиции. ВСУ разместили в медучреждениях тяжелое вооружение, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 (ул. Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия", - сказал Мизинцев на брифинге.

По данным генерала, подразделение ВСУ с бронетехникой и артиллерией разместилось на территории Лисичанской горбольницы №1, передает ТАСС. Украинские формирования оборудовали огневые позиции в противотуберкулезном диспансере и центральной горбольнице Славянска, а также в здании онкоцентра в Одессе. При этом всех пациентов, в том числе тяжелобольных, из больниц выгнали.

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