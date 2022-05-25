ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ разместили тяжелое вооружение в Одессе и городах Донбасса

21:57
  • среда
  • 25 мая 2022

Пациентов из медучреждений выгнали

Больницы Краматорска, Лисичанска, Славянска и Одессы превращены в огневые позиции. ВСУ разместили в медучреждениях тяжелое вооружение, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: порт Мариуполя заработал в обычном режиме
Минобороны показало кадры работы С-300В в ходе спецоперации

"В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 (ул. Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия", - сказал Мизинцев на брифинге.

По данным генерала, подразделение ВСУ с бронетехникой и артиллерией разместилось на территории Лисичанской горбольницы №1, передает ТАСС.  Украинские формирования оборудовали огневые позиции в противотуберкулезном диспансере и центральной горбольнице Славянска, а также в здании онкоцентра в Одессе. При этом всех пациентов, в том числе тяжелобольных, из больниц выгнали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танки украинской армии
Танки украинской армии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.