В Минтруда назвали размер прожиточного минимума после индексации

Его рост позволит увеличить все социальные выплаты

Министерство труда и социальной защиты назвало размер прожиточного минимума после объявленной президентом России Владимиром Путиным индексации. В целом по стране с 1 июня 2022 года сумма увеличится на 10% и составит 13 919 рублей, сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"По словам главы Минтруда России, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль", - сообщили в министерстве.

В Минтруда подчеркнули, что с величиной прожиточного минимума связан размер многих пособий и выплат. Принятое президентом решение позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. При этом привязанные к прожиточному минимуму пособия будут проиндексированы автоматически. В ведомстве напомнили, что на заседании президиума Госсовета Путин также объявил об индексации на 10% с 1 июня пенсий и минимального размера оплаты труда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"