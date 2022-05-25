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ВС России открывают два коридора для судов на Черном и Азовском морях

22:51
  • среда
  • 25 мая 2022

Иностранцы смогут покинуть порты с 8 до 19 часов

Два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях откроют ВС России. Они будут работать ежедневно с 8 до 19:00 по московскому времени, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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"В Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - заявил Мизинцев на брифинге.

Генерал напомнил, что в шести портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Им не позволяет выйти в море высокая минная опасность и угроза обстрела со стороны украинских войск, передает "Интерфакс".

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