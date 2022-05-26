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В ЕС назвали объем замороженных активов ЦБ

07:38
  • четверг
  • 26 мая 2022

Союз заблокировал активы физлиц на 10 миллиардов евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса оценил объем замороженных Евросоюзом активов Центробанка России - по его словам, речь идет о 23 миллиардах евро.

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Как уточнил Рейндерс, это "ничтожно малая цифра по сравнению со 100 миллиардами евро, замороженными США".

Кроме того, еврокомиссар рассказал, что ЕС заморозил активы физлиц на 10 миллиардов евро. Это в том числе яхты и недвижимость российских бизнесменов, пишет Reuters.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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