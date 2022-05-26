В ЕС назвали объем замороженных активов ЦБ

Союз заблокировал активы физлиц на 10 миллиардов евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса оценил объем замороженных Евросоюзом активов Центробанка России - по его словам, речь идет о 23 миллиардах евро.

Как уточнил Рейндерс, это "ничтожно малая цифра по сравнению со 100 миллиардами евро, замороженными США".

Кроме того, еврокомиссар рассказал, что ЕС заморозил активы физлиц на 10 миллиардов евро. Это в том числе яхты и недвижимость российских бизнесменов, пишет Reuters.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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