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Google отключил часть серверов в России

07:38
  • четверг
  • 26 мая 2022

Речь идет о серверах, ускоряющих загрузку контента

Американская компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, сообщает со ссылкой на источники РБК.

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Уточняется, что эти сервера используются для ускорения загрузки сервисов Google - в том числе контента YouTube.

Как написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко, соответствующее уведомление получил, в частности, оренбургский провайдер "Радиосвязь".

Также уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". В "Ростелекоме", МТС и "МегаФоне" же рассказали, что проблем с трафиком Google нет.

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