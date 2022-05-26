В недрах НАТО зреет раскол

Профессор польского Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl, что Германия не желает оказывать серьезную помощь Украине.

"Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", - уточнил Сорока.

Он добавил, что Берлин создает "очень серьезные разногласия, ослабляющие сплоченность НАТО".

По словам профессора, Германия с 1970-х годов сделала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы "совместно править" Европой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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