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В Польше отметили нежелание Германии видеть "успех" Украины

07:41
  • четверг
  • 26 мая 2022

В недрах НАТО зреет раскол

Профессор польского Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl, что Германия не желает оказывать серьезную помощь Украине.

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"Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", - уточнил Сорока.

Он добавил, что Берлин создает "очень серьезные разногласия, ослабляющие сплоченность НАТО".

По словам профессора, Германия с 1970-х годов сделала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы "совместно править" Европой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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