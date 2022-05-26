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В Госдуме заявили, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий

07:48
  • четверг
  • 26 мая 2022

Интеграция с Россией открывает новые возможности

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Он отметил, это "судьбоносное решение".
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"Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", - добавил парламентарий (цитата по РИА "Новости").

Как указал Шеремет, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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