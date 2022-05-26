США и Япония провели совместные учения

В них приняли участие 8 истребителей

Министерство обороны Японии сообщило о совместных с США учениях военно-воздушных сил над Японским морем.

"Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - сказано в сообщении.

Там также говорится, что направлены учения на то, чтобы "подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США".

Ранее СМИ писали, что данные учения могут быть ответом на патрулирование самолетами ВС Китая и России районов в Японском и Восточно-китайском морях.

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