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США и Япония провели совместные учения

08:03
  • четверг
  • 26 мая 2022

В них приняли участие 8 истребителей

Министерство обороны Японии сообщило о совместных с США учениях военно-воздушных сил над Японским морем.

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"Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - сказано в сообщении.

Там также говорится, что направлены учения на то, чтобы "подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США".

Ранее СМИ писали, что данные учения могут быть ответом на патрулирование самолетами ВС Китая и России районов в Японском и Восточно-китайском морях.

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