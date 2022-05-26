Совбез ООН проведет заседание по КНДР

ВОзможны новые санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН в четверг соберется на заседание по КНДР, передает ТАСС.

Вместе с тем агентство Reuters пишет, что ожидается голосование по предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна проекту американской резолюции.

Накануне Северная Корея провела три испытания баллистических ракет.

Согласно данным южнокорейской разведки, одна из ракет была межконтинентальной, а две другие - баллистическими ракетами малой дальности.

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