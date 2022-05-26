В Запорожской области объявили об утрате Украиной выхода к Азовскому морю навсегда

В регионе уверяют, что порты в Запорожье и на Херсонщине больше не будут украинскими
Азовское море навсегда потеряно для Украины, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева. С таким заявлением в четверг, 26 мая, выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
Политик подчеркнул, что порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими, а "после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации".
В результате Азовское море потеряно для Украины навсегда, цитирует Рогова РИА Новости.
1 марта российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины полностью блокировали Украине выходы к Азовскому морю.
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что спецоперация позволила ДНР обеспечить себе выход к Азовскому морю и сделала его морем совместного пользования России и ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"