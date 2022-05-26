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В Запорожской области объявили об утрате Украиной выхода к Азовскому морю навсегда

09:01
  • четверг
  • 26 мая 2022

В регионе уверяют, что порты в Запорожье и на Херсонщине больше не будут украинскими

Азовское море навсегда потеряно для Украины, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева. С таким заявлением в четверг, 26 мая, выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

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Политик подчеркнул, что порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими, а "после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации".

В результате Азовское море потеряно для Украины навсегда, цитирует Рогова РИА Новости.

1 марта российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины полностью блокировали Украине выходы к Азовскому морю.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что спецоперация позволила ДНР обеспечить себе выход к Азовскому морю и сделала его морем совместного пользования России и ДНР.

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