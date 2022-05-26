Байден удваивает ставки: зачем американский президент пообещал помощь Тайваню

Американская администрация преследует собственные цели

Рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низких 36 процентов. Как сообщает Reuters, не одобряют действия главы государства уже более половины опрошенных американцев. Граждане сильно разочарованы. На ухудшение финансового положения жалуются 56% американцев. Благосостояние жителей Соединенных Штатов в последнее время сильно пошатнула разогнавшаяся инфляция, а также стремительный рост цен. В том числе и на топливо. И, судя по всему, справиться с этими проблемами президентская администрация не в силах. Волну критики и недовольства вызвала рабочая поездка Байдена в Японию. Где глава Белого дома фактически обещал Тайваню военную поддержку в случае вторжения Китая. Представителям американской администрации пришлось выступить с пояснениями и смягчить формулировки - позиция Вашингтона по Тайваню якобы не претерпела изменений. Реакция Китая была предсказуемо жёсткой, там заявили, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР и Пекин готов предпринять "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Итоги визита можно охарактеризовать одни предложением: Байден удваивает ставки. Потому что, разыгрывая украинскую карту, администрация рассчитала, что произойдет перелом в отношении общественности и к президенту, и к его администрации. Нация сплотится вокруг президента и тем самым маленькая или затяжная, или победоносная война позволят демократам и Байдену уверенно пережить ноябрьские выборы, пройти их с минимальными потерями. Спустя три месяца замеры общественного мнения показывают, что рейтинг Байдена не только не изменился в лучшую сторону, он даже ухудшился. И это практически дно, но это то дно, которое еще не является последней точкой падения. И в этих условиях администрация Байдена не думает, чтобы побыстрее завершить украинскую операцию и сосредоточиться на внутренних проблемах, она решили и дальше разрывать военную карту. Визит Байдена в Азию это ясно и четко продемонстрировал. Администрация, по всей видимости, планирует уже, может быть, осенью, к моменту выборов, создать новый очаг военной напряжённости, может быть, балансируя на грани серьезного, военного конфликта с Китаем для того, чтобы то, что не удалось сделать на Украине, может быть, задействовать Тайвань", - считает Васильев.

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