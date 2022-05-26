"Я думал, это рабочее совещание!" Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии

Скандал обсуждали в парламенте страны

Пить или не пить – вот в чем вопрос! Это вам не классический Шекспир. Это классический Борис Джонсон. Не Гамлет какой. Вопросами не мучился, просто прикладывался к стакану. Новое действие драмы, почти с шекспировскими страстями, разворачивается в Британии.

Напомним. Локдаун в разгар пандемии. По всей Британии действует правило: больше двух не собираться. Борис Джонсон отплясывает в своей резиденции и прикладывается к бокалу. Скандал обсуждали в парламенте. Премьера оштрафовали. Провели расследование. Джонсон раскаялся.

"Я принимаю результаты расследования и извлёк уроки. Я хотел бы повторно принести извинения за то, что случилось. Я беру на себя всю ответственность за всё, что случилось на моих глазах", - говорил он.

Всё выглядело так, будто в резиденции премьера прошла случайная попойка. Работа тяжелая, нервная, а тут этот локдаун. В среду в Британии опубликован подробный доклад, как веселился премьер-министр во время пандемии. Если бы это была одна случайная вечеринка! Вот список из доклада:

- В мае 2020 принес на вечеринку вино и сыр.

- Через неделю собрал в резиденции 200 человек.

- В ходе попойки в июне многим участникам стало плохо от количества выпитого.

- В декабре сотрудников резиденции на Даунинг-стрит выводили через черный ход, потому что многие едва могли двигаться

- В следующем году вечеринки продолжились.

Портал ITV опубликовал фотографии с вечеринки, о которой никто не знал до сих пор. Ноябрь 2020-го. Британцы сидят взаперти. Джонсон снова поднимает бокал, на столе ряд бутылок и закуска. Дотошные журналисты подсчитали даже, сколько было выпито.

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"Господин спикер, приношу свои извинения! Но вечеринок-то совсем не было. Когда я пришел на вечеринку вместе с другими в 2020-м, я вообще думал, что это рабочее совещание!" – оправдывается Джонсон.

Парламент и британцы опять поверят? Честнейший человек, отличный премьер. Совещания продолжаются. Даже если в действительности всё не так как на самом деле.

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