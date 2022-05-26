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Москвичей предупредили о предстоящей грозе

08:22
  • четверг
  • 26 мая 2022

Температура при этом поднимется до 18-20 градусов

Во второй половине четверга, 26 мая, к столичному региону приблизится атмосферный фронт. Он приведет к повышению облачности, дождям и грозам. В связи с вероятностью грозы до 21:00 мск 27 мая в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

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Как сообщает Гидрометцентр России, 26 мая в Москве ожидается 18-20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, допустимы порывы до 15 метров в секунду. По этой причине в столичном регионе также действует "желтый" уровень погодной опасности.

Атмосферное давление несколько снижено, в середине дня показатель будет составлять 741 мм ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что с вечера 26 мая до полудня 27 мая в Москве выпадет до 15-20 мм осадков. Это составит более 30% месячной нормы.

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