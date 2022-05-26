Росстат зафиксировал резкое подорожание соли

Скачок цен стал самым резким за последние 16 лет

В апреле 2022 года стоимость килограмма соли в российских магазинах выросла почти на 32%, с 13,9 до 18,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 рубля. В феврале показатель составлял 14,9 рубля.

Последний раз соль росла в цене за месяц более чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса в 2006 году, когда ее стоимость в некоторых субъектах России подскочила с 5–6 до 50 рублей за 1 кг. Это происходило на фоне слухов о прекращении поставок соли с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ, сообщает РБК.

При этом шестую неделю подряд в России дешевеет сахар-песок: с 14 по 20 мая цена на сахар в в среднем снизилась на 0,81%. Стоимость яиц снижается пятую неделю. За отчетный период они подешевели на 3,61%, с начала года по 20 мая цена на яйца упала на 8,99%.

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