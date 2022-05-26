ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат зафиксировал резкое подорожание соли

09:19
  • четверг
  • 26 мая 2022

Скачок цен стал самым резким за последние 16 лет

В апреле 2022 года стоимость килограмма соли в российских магазинах выросла почти на 32%, с 13,9 до 18,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Правительство нашло еще один способ сдержать цены на продукты

В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 рубля. В феврале показатель составлял 14,9 рубля.

Последний раз соль росла в цене за месяц более чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса в 2006 году, когда ее стоимость в некоторых субъектах России подскочила с 5–6 до 50 рублей за 1 кг. Это происходило на фоне слухов о прекращении поставок соли с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ, сообщает РБК.

При этом шестую неделю подряд в России дешевеет сахар-песок: с 14 по 20 мая цена на сахар в в среднем снизилась на 0,81%. Стоимость яиц снижается пятую неделю. За отчетный период они подешевели на 3,61%, с начала года по 20 мая цена на яйца упала на 8,99%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Покупатель в магазине
Покупатель в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.