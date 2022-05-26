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СМИ: итоги расследования крушения Ил-112В в Подмосковье не будут публиковать

08:38
  • четверг
  • 26 мая 2022

Комиссия завершила расследование, заявили источники

Комиссия завершила работу по расследованию причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в августе 2021 года в Московской области, однако причины катастрофы обнародованы не будут. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал источник в авиастроительной отрасли.

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По словам источников ТАСС, заключение подписано, но итоги расследования публиковаться не будут. Причина такого решения не названа.

При этом отмечается, что заключение комиссии прямо не называет причину трагедии и не возлагает прямую ответственность за нее на производителей двигателей, авиационных комплектующих или экипаж.

Самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа в районе подмосковной Кубинки. Находившиеся на борту члены экипажа — Дмитрий Комаров, Николай Куимов и Николай Хлудеев — погибли.

Специалисты установили, что вскоре после взлета экспериментального самолета Ил-112В во внутренних полостях гондолы и правого крыла возник мощный "керосиновый" пожар. Из-за разрушения тяги элерон, помогавший обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, самолет начал крениться вправо и опускать нос. Выправить ситуацию летчики не могли.

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