Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

Солдаты и офицеры проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин, несмотря на тяжелое ранение, сумел устранить повреждение антенны и организовать бесперебойную связь в артдивизионе. После получения координат артиллерийских и минометных позиций радикалов, они были уничтожены.

Благодаря мужеству лейтенанта Андрея Федотова ликвидированы вражеские доты, что позволило прорвать оборону неприятеля у населенного пункта. Во время корректировки огня нашей артиллерии и бронетехники Федотов получил ранение, но выполнил задание.

Командир танка, старший сержант Виктор Шерстнёв в ходе боя спас экипаж соседней машины, которая была подбита националистами. А затем, несмотря на полученное ранение, смог вернутся в свой танк и ответным огнем уничтожить минометную позицию врага.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"