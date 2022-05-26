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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

08:40
  • четверг
  • 26 мая 2022

Солдаты и офицеры проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин, несмотря на тяжелое ранение, сумел устранить повреждение антенны и организовать бесперебойную связь в артдивизионе. После получения координат артиллерийских и минометных позиций  радикалов, они были уничтожены.

Благодаря мужеству лейтенанта Андрея Федотова ликвидированы вражеские доты, что позволило прорвать оборону неприятеля у населенного пункта. Во время  корректировки огня нашей артиллерии и бронетехники Федотов получил ранение, но выполнил задание.

Командир танка, старший сержант Виктор Шерстнёв  в ходе боя спас экипаж соседней машины, которая была подбита националистами. А затем, несмотря на полученное ранение, смог  вернутся в свой танк и ответным огнем уничтожить минометную позицию врага.

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