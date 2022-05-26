"Днем, ночью, в любую погоду": кадры работы "Искандеров" по позициям ВСУ

Видео публикует Минобороны

Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Искандер".

В начале смена места дислокации: из укрытия - к стартовой позиции. Многотонный тягач пройдёт по любому бездорожью. Установка затянута маскировочной сетью, пропитанной спецсоставом - он нейтрализует радиоволны от локаторов, что делает комплекс практически невидимым для средств обнаружения противника.

Кроме того, перехват ракеты - баллистической или крылатой - почти невозможен. Расчеты "Искандера" работают по наиболее важным целям ВСУ - это аэродромы, системы ПВО, командные пункты.

"Техника ведет себя очень хорошо. Неисправностей никаких нет, отказов не выдает. В любой момент, и ночью, и днем, и в дождь, и в снег выполняем задачи. Ни разу не подводила нас за время специальной военной операции", - говорит начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" Денис.

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