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Спасаясь от обстрелов ВСУ: украинские беженцы бегут в Россию

08:51
  • четверг
  • 26 мая 2022

За сутки границу пересекли 19 тысяч украинцев

Опасаясь обстрелов ВСУ , беженцы из разных регионов Украины продолжают прибывать на территорию нашей страны. Только за последние сутки границу пересекли около 19 тысяч человек.

Среди них много детей, в том числе, сирот. Вот только один из пунктов временного размещения для  вынужденных переселенцев (см. видео). Туда по заявкам поступает гуманитарная помощь. При необходимости можно посетить врачей.

На любые обращения  оперативно реагируют местные власти. Также беженцы получают  консультации по оформлению документов, в том числе паспортов граждан России.

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