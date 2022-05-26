Пекин призывает "не подливать масла в огонь" вокруг Украины

В Китае считают, что необходимо "проявлять бдительность"

Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

"Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь", - сказал китайский дипломат.

Как добавил Ван И, ситуация в районе конфликта "имеет тенденцию к продолжительности", в связи с чем необходимо "проявлять бдительность в отношении конфронтации лагерей".

По словам министра, Пекин "продолжит играть конструктивную роль".

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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