ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пекин призывает "не подливать масла в огонь" вокруг Украины

08:44
  • четверг
  • 26 мая 2022

В Китае считают, что необходимо "проявлять бдительность"

Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

В Польше отметили нежелание Германии видеть "успех" Украины
Последние новости о спецоперации России на Украине

"Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь", - сказал китайский дипломат.

Как добавил Ван И, ситуация в районе конфликта "имеет тенденцию к продолжительности", в связи с чем необходимо "проявлять бдительность в отношении конфронтации лагерей".

По словам министра, Пекин "продолжит играть конструктивную роль".

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.