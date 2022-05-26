Индия обсуждает c Россией способ оплаты нефти

Условия скидок пока не согласованы
Индия продолжает покупать нефть у России, пишет газета The Times of India со ссылкой на источники.
Как уточняют собеседники издания, в настоящее время продолжается создание механизма для расчета за поставки в рупиях и рублях, но окончательное решение еще не принято.
"Условия скидок пока не согласованы", - добавили источники.
Ранее стало известно, что Россия поднялась с десятого на четвертое место в списке поставщиков нефти в Индию (доля России выросла до 6%, это около 277 тысяч баррелей в сутки).
Ведущими экспортерами остаются Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"