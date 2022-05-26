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Индия обсуждает c Россией способ оплаты нефти

09:11
  • четверг
  • 26 мая 2022

Условия скидок пока не согласованы

Индия продолжает покупать нефть у России, пишет газета The Times of India со ссылкой на источники.

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Как уточняют собеседники издания, в настоящее время продолжается создание механизма для расчета за поставки в рупиях и рублях, но окончательное решение еще не принято.

"Условия скидок пока не согласованы", - добавили источники.

Ранее стало известно, что Россия поднялась с десятого на четвертое место в списке поставщиков нефти в Индию (доля России выросла до 6%, это около 277 тысяч баррелей в сутки).

Ведущими экспортерами остаются Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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