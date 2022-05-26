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Пушилин призвал ускорить операцию на севере ДНР

09:16
  • четверг
  • 26 мая 2022

Это важно в контексте поставок воды

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для сил ДНР очень важным является северное направление операции по освобождению территорий.

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"Именно сейчас - в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением", - уточнил Пушилин (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что необходимо иметь запас времени, чтобы восстановить водообеспечение до наступления холодов. В связи с этим операцию на севере ДНР важно ускорить.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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