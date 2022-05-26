Собянин: Столичный бизнес сегодня обеспечивает 3,2 млн рабочих мест

Они вносят значительный вклад в экономику столицы

Москва предоставляет конкурентную среду для предпринимателей, они помогли городу адаптироваться к сложной ситуации в период пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя бизнесменов с Днем российского предпринимательства.

Как уточнил градоначальник, 3,2 млн человек работают в московском бизнесе и в виде налогов вносят значительный вклад в экономику столицы. По итогам 2021 года он вырос более чем на 20% и составил 674,4 млрд рублей. 90 млрд из них принесли индивидуальные предприниматели, которые оказались самой незащищенной категорией бизнеса, столкнувшегося с пандемией.

2022 год должен стать периодом, когда уже пора от "спасения" перейти к "развитию и масштабированию", хотя внешнее давление и ограничения объективно не дадут сбыться этим планам в ближайшее время, отметил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что по поручению главы государства совместно с российским правительством принято несколько пакетов антикризисных мер, выделены большие средства в федеральном и городском бюджетах, которые обеспечивают серьезный объем поддержки бизнеса. Акценты сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении, инновациях.

Вопреки беспрецедентным санкциям и ограничениям Москва будет по-прежнему развиваться — не в последнюю очередь благодаря московским предпринимателям и их сотрудникам, подчеркнул градоначальник.

В своем личном блоге Сергей Собянин поблагодарил московских предпринимателей и поздравил их с профессиональным праздником.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что вложения крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы в 2021 году увеличились на 19% по сравнению с 2020 годом. Сохранить инвестиционную активность в столице помогает система мер поддержки.

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