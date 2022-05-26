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"Роскосмос" выразил готовность помогать "восходящим космическим державам"

09:47
  • четверг
  • 26 мая 2022

Заявления Европейского космического агентства же Дмитрий Рогозин назвал смешными

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике.

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"Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос", - написал Рогозин в Telegram.

Он добавил, что считает смешными заявления Европейского космического агентства о способности заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы, так как у Брюсселя и Парижа "даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях".

По словам Рогозина, в NASA при этом рационально оценивает свои возможности.

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