"Роскосмос" выразил готовность помогать "восходящим космическим державам"

Заявления Европейского космического агентства же Дмитрий Рогозин назвал смешными

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация готова помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике.

"Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос", - написал Рогозин в Telegram.

Он добавил, что считает смешными заявления Европейского космического агентства о способности заменить Россию в помощи Индии в запуске своей пилотируемой программы, так как у Брюсселя и Парижа "даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях".

По словам Рогозина, в NASA при этом рационально оценивает свои возможности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"