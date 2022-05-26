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В ЛНР назвали число украинских пленных

09:47
  • четверг
  • 26 мая 2022

Их количество с каждым днем растет

В Луганской и Донецкой народных республиках в настоящее время насчитывается около 8 тысяч украинских пленных. Об этом в четверг, 26 мая, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Дипломат уточнил в эфире телеканала "Соловьев Live", что пленных больше на территории ДНР, но и в ЛНР их "хватает", причем количество пленных ежедневно возрастает — "каждый день добавляются буквально сотни".

Мирошник заявил, что в плен попадают люди, которым "дали в руки оружие и, по сути, обещали, что они будут защищать свои огороды, стоять на блокпостах где-нибудь тысячи за две километров от линии соприкосновения", однако в действительности "погрузили на поезда и привезли в Донбасс".

Эти украинцы "сейчас достаточно массово сдаются и гибнут, потому что они не готовы к ведению этой войны", подчеркнул посол ЛНР в России. С учетом этого число пленных и погибших украинских военнослужащих в Донбассе будет только расти, выразил мнение дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может обменять задержанного по уголовному делу руководителя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на граждан Украины, которые попали в плен в рамках российской спецоперации.

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