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США решили перекрыть россиянам лазейки для уклонения от санкций

10:10
  • четверг
  • 26 мая 2022

Об этом объявили в министерстве финансов Соединенных Штатов

Министерство финансов США оценивает необходимость внесения изменений в законодательство с целью лишения недобросовестных инвесторов возможности использовать лазейки для отмывания денег и обходить санкции. Об этом в среду, 25 мая, объявил замглавы ведомства Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма.
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По утверждению чиновника, речь идет о схемах, участники которых пользуются лазейками в американском законодательстве для отмывания средств за счет привлечения инвестиционных советников, фондов и частных инвестиционных компаний, которые не обязаны при проведении транзакций раскрывать данные об инвесторе.

Минфин США работает над сбором сведений, которые "улучшат наше понимание данного сектора, в том числе в том, что касается того, как российские элиты, приближенные и олигархи могут использовать инвестиционные фонды, частные инвестиционные фирмы и советников по инвестициям для того, чтобы спрятать свои активы", заявил Нельсон.

Эта задача решается в сотрудничестве с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов. Также к данной работе привлечены представители индустрии, сообщается на официальном сайте минфина Соединенных Штатов.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что Вашингтон, полностью подчинив себе "коллективный Запад", прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства.

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