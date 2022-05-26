ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Расконсервация существующих выработок ведется на станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

10:00
  • четверг
  • 26 мая 2022

Строительные работы начнутся до конца следующего года

На станции "Суворовская" Кольцевой линии метро проводится расконсервация существующих выработок для возобновления строительства. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, уже проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца 2023 года.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в настоящее время ведется разработка проекта планировки территории будущей станции.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" вдоль Суворовской площади. Она будет связана пересадкой со станцией "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Ввод "Суворовской" позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр "Уголок дедушки Дурова" и спортивный комплекс "Олимпийский". Предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тысяч человек в сутки", – рассказала Княжевская.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство метро
Строительство метро
Строительство метро
Строительство метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.