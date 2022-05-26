Бочкарёв: Расконсервация существующих выработок ведется на станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Строительные работы начнутся до конца следующего года

На станции "Суворовская" Кольцевой линии метро проводится расконсервация существующих выработок для возобновления строительства. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, уже проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца 2023 года.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в настоящее время ведется разработка проекта планировки территории будущей станции.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" вдоль Суворовской площади. Она будет связана пересадкой со станцией "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Ввод "Суворовской" позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр "Уголок дедушки Дурова" и спортивный комплекс "Олимпийский". Предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тысяч человек в сутки", – рассказала Княжевская.

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