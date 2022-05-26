ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году

10:06
  • четверг
  • 26 мая 2022

По итогам 2021-го добыча составила 524 миллиона тонн

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в 2022 году добыча нефти в России ожидается на уровне 480-500 миллионов тонн.

Захарова назвала "самоубийством" отказ ЕС от нефти из России
Индия обсуждает c Россией способ оплаты нефти

"У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление", - сказал заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

По итогам 2021 года добыча составила 524 миллиона тонн.

По ожиданиям российских властей, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.