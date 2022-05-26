Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году

По итогам 2021-го добыча составила 524 миллиона тонн

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в 2022 году добыча нефти в России ожидается на уровне 480-500 миллионов тонн.

"У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление", - сказал заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

По итогам 2021 года добыча составила 524 миллиона тонн.

По ожиданиям российских властей, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%.

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