ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле предложили подключить силовиков к работе над детским движением "Большая перемена"

10:51
  • четверг
  • 26 мая 2022

Они помогли бы в плане профориентации и патриотического воспитания

В работе по созданию нового детско-юношеского движения "Большая перемена" должны быть задействованы силовые органы и Вооруженные силы. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В Госдуму внесли законопроект о движении молодежи и детей "Большая перемена"

Представитель Кремля пояснил, что в плане профориентации и патриотического воспитания "здесь есть общее поле для работы" с силовиками и военными.

Все вопросы, которые в законопроекте о создании "Большой перемены" не решены, оставлены для обсуждения с детьми, рассказал Новиков. За лето дети должны провести "мозговые штурмы" и дискуссии, чтобы ответить на эти вопросы.

Новиков пояснил, что "за сегодняшних детей что-то придумывать, чтобы им потом навязывать — это дело абсолютно неблагодарное". С учетом этого лучше поинтересоваться у детей, как наиболее интересно и эффективно организовать деятельность детской организации", сообщает ТАСС.

Комментируя инициативу создания детско-юношеского движения "Большая перемена", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь о возрождении пионерии не идет — будет сформировано единое неформальное общественное движение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.