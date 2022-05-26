В Кремле предложили подключить силовиков к работе над детским движением "Большая перемена"

Они помогли бы в плане профориентации и патриотического воспитания

В работе по созданию нового детско-юношеского движения "Большая перемена" должны быть задействованы силовые органы и Вооруженные силы. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Представитель Кремля пояснил, что в плане профориентации и патриотического воспитания "здесь есть общее поле для работы" с силовиками и военными.

Все вопросы, которые в законопроекте о создании "Большой перемены" не решены, оставлены для обсуждения с детьми, рассказал Новиков. За лето дети должны провести "мозговые штурмы" и дискуссии, чтобы ответить на эти вопросы.

Новиков пояснил, что "за сегодняшних детей что-то придумывать, чтобы им потом навязывать — это дело абсолютно неблагодарное". С учетом этого лучше поинтересоваться у детей, как наиболее интересно и эффективно организовать деятельность детской организации", сообщает ТАСС.

Комментируя инициативу создания детско-юношеского движения "Большая перемена", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь о возрождении пионерии не идет — будет сформировано единое неформальное общественное движение.

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