Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Слова Шевчука вырвали из контекста

Российская группа ДДТ отреагировала на сообщения о прекращении концертной деятельности.

Коллектив продолжит выступать на территории России. "Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе коллектива в "ВКонтакте".

Администрация сообщества объяснила, что слова лидера группы Юрия Шевчука о якобы прекращении деятельности в России были вырваны из контекста.

Этим событиям предшествовал инцидент, произошедший на концерте в Уфе. Музыкант высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Полицейские составили в отношении Шевчука административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Теперь Шевчуку грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Он отказался давать показания по делу.

"В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!" — сказал лидер группы в интервью ведущему радио-шоу "Гостиный двор" Владу Зерницкому (цитата по StarHit).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"