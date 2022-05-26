Глава ДНР назвал условие возможного референдума о присоединении к России

Итоги такого плебисцита очевидны, считает Пушилин

Проведение референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации не исключается, однако это может произойти позднее. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, подходить к этому "уже в практической плоскости" будет целесообразно после того, как удастся выйти на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик.

— Всему свое время, — отметил глава ДНР.

При этом Пушилин заявил, что итоги такого плебисцита вполне очевидны и понятны, сообщает РИА Новости.

В марте глава ЛНР Леонид Пасечник объявил, что в республике может пройти референдум о вхождении в состав России. Комментируя сроки проведения всенародного волеизъявления, Пасечник заявил, что это произойдет "в ближайшее время".

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