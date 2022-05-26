Названы города с подешевевшей сильнее всего "вторичкой"

В Москве средняя цена упала на 2,6%

Как говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", на результаты которого ссылается ТАСС, с конца марта средняя цена предложения на рынке вторичного жилья России снизилась на 1,1% - до 5,1 миллиона рублей.

"Больше всего средний лот подешевел в Сочи (-11,8%), Краснодаре (-8,6%), Тюмени (-8,6%), Санкт-Петербурге (-6,4%), Московской области (-5,5%), Ростове-на-Дону (-5,2%), Нижнем Новгороде (-4,3%), Казани (-4,2%), Самаре (-4,1%) и Владивостоке (-3,8%)", - сказано в материале.

Что касается Москвы, в столице показатель снизился на 2,6%.

"Сегодня, в условиях отсутствия доступной ипотеки на "вторичке", их трудно продать без существенных скидок. Покупатели находятся лишь на относительно дешевые объекты", - объяснил директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

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