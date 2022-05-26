ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы города с подешевевшей сильнее всего "вторичкой"

10:43
  • четверг
  • 26 мая 2022

В Москве средняя цена упала на 2,6%

Как говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", на результаты которого ссылается ТАСС, с конца марта средняя цена предложения на рынке вторичного жилья России снизилась на 1,1% - до 5,1 миллиона рублей.

Бочкарев: Более 80 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации
Власти рассказали о росте цен на жилье в 2022 году

"Больше всего средний лот подешевел в Сочи (-11,8%), Краснодаре (-8,6%), Тюмени (-8,6%), Санкт-Петербурге (-6,4%), Московской области (-5,5%), Ростове-на-Дону (-5,2%), Нижнем Новгороде (-4,3%), Казани (-4,2%), Самаре (-4,1%) и Владивостоке (-3,8%)", - сказано в материале.

Что касается Москвы, в столице показатель снизился на 2,6%.

"Сегодня, в условиях отсутствия доступной ипотеки на "вторичке", их трудно продать без существенных скидок. Покупатели находятся лишь на относительно дешевые объекты", - объяснил директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жилые дома
Жилые дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.