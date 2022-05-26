"Это лучший вариант": десятки бойцов ВСУ сдались в плен под Красным Лиманом

Украинские военные в панике оставляют свои позиции

Силы ДНР и ЛНР совместно с российскими военными продолжают наступление и освобождают новые населённые пункты. Националисты, сдавшиеся в плен в Красном Лимане, рассказали о расстрелах тех, кто не хочет воевать и угрозах расправы за попытки отступления. Украинские силовики оборудуют позиции вблизи важных социальных объектов.

Для обзора открыты только окна. Остальной корпус мощного тягача обтянут плотной маскировочной сеткой. Этот камуфляж, пропитанный специальным химическим составом, делает машину невидимой для локаторов противника. Так, оставаясь незаметным, ракетный комплекс "Искандер", выходит на заданную позицию. Ангары открыты. Ракета готова к пуску. Всего несколько минут необходимо расчету, чтобы подготовить установку к залпу. Пуск. Затем еще один. В специальной военной операции на Украине дивизионам "Искандеров" отведена особая роль - уничтожение точечными ударами замаскированных объектов врага в тылу и их инфраструктуры.

"Работаем по наиболее важным целям ВСУ - это аэродромы, системы ПВО, командные пункты. Были объекты очень маленькие, которые по докладам потом сказали нам, что, возможно, другое вооружение не справилось бы, как наш комплекс", - говорит начальник расчета пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Денис.

В Донбассе основные наступления союзные силы развивают в направлении Лисичанска и Северодонецка. Оба города имеют стратегически важное значение. Российские военные и ополченцы уже вышли к окраинам населенных пунктов. Освобождены от боевиков расположенные поблизости Масляковка, Голубое озеро и окраины Новолуганского.

"Наши подразделения предприняли решительный штурм, вследствие чего противник с позиций был выбит и осознание угрозы наступления с этой стороны вынудило противника сдать все находящиеся в данном районе позиции", - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Еще один ключевой город - Красный Лиман. По последним данным, передовые отряды контролируют уже как минимум половину его территории. Боевики ВСУ, среди которых едва ли не половина - новобранцы, понятия не имеющие о том, что такое военное дело, сдаются десятками.

"Сильный был артобстрел и мы приняли для себя решение не уходить, потому, что это очень страшно, а просто сдаться. Это для нас самый лучший вариант", - говорит один из пленных бойцов ВСУ.

Кадры, сделанные самими боевиками в Красном Лимане: забитый вещами грузовик на большой скорости мчится к окраине. В кузове несколько человек. По пути подхватывают еще одного, брошенного командирами. Это не отступление, а откровенное паническое бегство с позиций.

Единственный и давно привычный выход для националистов - прикрываться мирными жителями. Как заявили в Минобороны России, в Краматорске, Лисичанске, Славянске, Одессе радикалы установили танки и артиллерию на территории городских больниц, туберкулезных и онкологических диспансеров. В оборонном ведомстве также упрекнули в двойных стандартах Международный Красный крест. Организация, под предлогом нестабильной ситуации в Донбассе, прекратила поставки в местные стационары лекарств. В результате без жизненно важных медикаментов остались более 12 тысяч пациентов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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