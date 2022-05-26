Глава украинского МИД обрушился с критикой на НАТО

По мнению Кулебы, альянс ничего не делает

Темпы поставок западных вооружений на Украину буксуют - недовольство спонсорами из НАТО всё активней выражают в Киеве. Причём, не самым дипломатичным образом. Глава МИД и посол Украины в Германии снова позволили себе достаточно дерзкие комментарии. А в самой Европе по-прежнему нет единства по этому вопросу.

Украина больше не на первых полосах мировых газет. Телевизионные новости тоже начинаются далеко не с этой темы. Жителей стран Европы, да и США, на фоне всё возрастающего топливного и продовольственного кризисов, сильней интересуют собственные проблемы. Киевскому режиму такое угасание шумихи, очевидно, не нравится. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, кажется, идёт ва-банк.

"Мы видим, как союзники помогают Украине. Но война - это всегда испытание, которое снимает маски. И мы увидели настоящие лица. НАТО как альянс и как институт отошёл на второй план и буквально ничего не делает. Мне очень жаль об этом говорить, но это так", - заявил Кулеба.

При этом страна готова вступить в североатлантический альянс хоть завтра. Надеяться на приглашение в полной мере позволяют амбиции. Кулеба рекламирует украинскую армию как сильнейшую на европейском континенте. Правда, для закрепления статуса нужно ещё больше оружия. Мечтают в первую очередь о немецких танках Leopard. В списке желаний значатся и зенитно-ракетные установки "Гепард". Вот только Берлин не спешит делиться. Камни в сторону Германии летят не только от министра иностранных дел Украины, но и от её посла в ФРГ. Андрей Мельник в своих соцсетях проиллюстрировал сроки поставки военной помощи ФРГ Киеву улиткой с патроном на панцире. Агентство DPA, ссылаясь на свои источники, заявляет, что среди стран НАТО, оказывается, есть негласная договорённость об отказе поставлять Украине некоторые системы вооружения. По информации издания, такие шаги вызваны опасениями окончательно вывести Москву из себя. Передавать Киеву летальное оружие, к примеру, наотрез отказался Израиль. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напротив, всё активней меняет риторику и проникается милитаристскими призывами. Брюсселю необходимо научиться языку силы. Причём как можно скорее.

"Не думайте, что мир – это естественный порядок вещей. Естественный порядок вещей - это война. Здесь, в Европе, мы привыкли верить, что мир - это нормальное состояние. Но мы живём в очень опасном мире, а европейцы не хотят об этом знать. Они как эти большие птицы, что засовывают голову в песок. Европейские армии не смогут вести войну, подобную той, что идёт на Украине, более двух недель – у них просто закончатся боеприпасы", - заявил Боррель.

При этом всё больше стран аккуратно высказываются в пользу заключения сделки между Украиной и Россией, где Киев соглашается на условия Москвы. Звучат эти призывы от политических экспертов и экономистов. Впрочем, и евродепутаты тоже, кажется, начинают склоняться именно в эту сторону, в надежде, что прекращение конфликта позволит обуздать взлетевшие на всё цены. И вот на арене давно знакомый трюк - балансирование на политическом канате. Чтобы задобрить Киев, Брюссель давит на правильные точки - тему вступления в Евросоюз.

"Мы слышали громко и ясно о вашем желании присоединиться к Европейскому союзу. И ваши заслуги проложат вам путь в ЕС гораздо быстрее, и сделают сотрудничество прочнее. Поэтому мой призыв сегодня к бизнес-сообществу, которое здесь, - встать на защиту Украины и поддержать нас. Мы нуждаемся в вас. Слава Украины", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но пока эти перспективы весьма туманны. Никакой конкретики от Урсулы фон дер Ляйен не прозвучало. А европейские лидеры один за другим заявляют вполне чётко: если Украине удастся сломать бюрократическую стену и запустить процесс вступления в ЕС, он затянется на десятки лет.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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