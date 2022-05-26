В Якутии подтопленными остаются 17 населенных пунктов

В зоне подтопления - почти 170 домов

В Якутии все силы брошены на борьбу с паводками. В зоне бедствия 17 населённых пунктов - подтоплены сотни жилых домов и приусадебных участков. Людей размещают в пунктах временного пребывания. Чтобы предупредить заторы на реках и разлив воды, специалисты проводят подрывы льда.

Активный ледоход в Якутии продолжается. Чтобы большая вода не хлынула дальше, спасатели устраивают подрывы льда на реках. 4 тонны взрывчатки понадобилось, чтобы разбить лед на реке Лена у поселка Сангар. Результат виден сразу - уровень воды уже упал на 67 сантиметров.

Стабильное понижение критических значений отмечается и в Намском районе. И это после того, как река практически вышла из берегов. Местные жители облегченно выдохнули. Но в Кобяйском районе ситуация по-прежнему остается сложной. Выше опасного уровень в реке сохраняется у сел Бютяй-Юрдя и Модут. Масштаб разгула стихии хорошо виден с высоты.

От весеннего паводка в Якутии пострадали 17 населенных пунктов. Подтопленными остаются 280 дворов и 169 домов. У тех, кот живёт в низине, затопило гаражи, участки. Люди по-прежнему круглосуточно дежурят - следят, чтобы не проснуться в воде. Спасатели раздают карты безопасных мест. А 68 человек решили эвакуироваться и пережидать весенний ледоход в пунктах временного размещения. Вода не отступает и от столицы Якутии. Здесь тоже затоплены дома. Спецтехнику задействовали для строительства песчаных дамб. За обстановкой спасатели следят с вертолетов Ми-8. Прогнозы уже благоприятные.

"Ожидается дальнейшее понижение уровней воды на территории города Якутск и его пригородов - Намского, Калкаласского и Усть-Алданского районов и постепенно освобождение дворовых территорий и жилых домов от воды", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха Ксения Рахматулина.

Ледовое поле частично разрушено. По правой протоке начался густой ледоход. Уровень воды, по словам спасателей, начнёт опускаться ниже неблагоприятных отметок уже завтра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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